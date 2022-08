Udinese – Parla Calori: “Si può giocare a quattro solo nell’esigenza”

L'Udinese sta lavorando intensamente in vista del prossimo incontro di campionato. Dall'altra parte ci sarà il Monza allenato da Giovanni Stroppa, una squadra ancora a caccia del primo punto di questo campionato. Il team bianconero continua a dire la sua e non vede l'ora di fare la differenza. Il primo successo in questo campionato sarebbe un traguardo importante soprattutto per il tecnico Andrea Sottil. Le prossime giornate si prospettano piene di colpi di scena, visto che stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di raggiungere il successo e di conseguenza disposta a tutto. Nel frattempo ha preso parola il tecnico Alessandro Calori.