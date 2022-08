News Udinese – Sottil ha un solo obiettivo: vincere / Le ultime verso Monza

Il team bianconero continua a lavorare in vista del terzo incontro di campionato. Il mister Andrea Sottil ha un solo obiettivo: vincere

Redazione

La squadra guidata da Andrea Sottil continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una società che non vede l'ora di fare i primi tre punti di questo campionato. Sicuramente dall'altra parte ci sarà un altro team con pochissima voglia di essere una semplice vittima sacrificale. Il Monza dei Berlusconi non vede l'ora di collezionare i primi punti nella massima serie del calcio italiano e sarebbe perfetto farlo proprio davanti ai suoi tifosi. Una spinta in più per i brianzoli arriverebbe direttamente dal tecnico Stroppa che in caso di sconfitta vedrebbe vacillare la sua panchina in maniera molto preoccupante.

I bianconeri nel corso della giornata sono scesi in campo per una sessione d'allenamento mattutina. La squadra ha lavorato principalmente sulla tattica in vista del prossimo incontro. Andrea Sottil vuole sorprende ed anche lui conquistare un grande traguardo: la prima vittoria in Serie A. Le prestazioni con la Salernitana e i campioni d'Italia fanno ben sperare in vista del match di venerdì. Agli occhi di molti addetti ai lavori, l'Udinese sembra essere una squadra che ha lavorato bene sul mercato ed ora deve solamente raccogliere i frutti. Nel frattempo arrivano delle belle notizie anche dall'infermeria.

Il ritorno del centrale

Sabato era in ospedale dopo un contrasto di gioco con Botheim, ma adesso è pronto per prendersi un posto da titolare già contro il Monza. Stiamo parlando di Jaka Bijol, che nonostante il colpo rimediato alla testa è al meglio e non vede l'ora di scendere sul campo. Difficile che il mister lo possa rischiare soprattutto visti i pochissimi allenamenti fatti con la squadra nel corso di questa settimana. In gruppo torna anche Mato Jajalo e l'unico assente sarò lo squalificato Nehuen Perez.