News Udinese – Calori: ”Giusto confermare Gotti, ha fatto un buon lavoro”

L'ex calciatore bianconero, Alessandro Calori, ai microfoni di Tuttomercatoweb, ha detto la sua sulla conferma di Luca Gotti

Redazione

L'Udinese ha deciso di proseguire con Luca Gotti. Il tecnico veneto, che nei giorni scorsi sembrava vicino all'addio, è pronto a legarsi al club friulano per altri due anni. Quindi, dopo le due salvezze raggiunte nell'ultimo anno e mezzo, le strade dei bianconeri e dell'allenatore non si separeranno. Un ex calciatore dell'Udinese, molto amato dai tifosi, ovvero Alessandro Calori ha affermato di essere d'accordo con questa scelta. In Friuli, l'ex difensore, ha disputato ben 257 partite in sette stagioni, arrivando fino ad indossare la fascia da capitano. Oltre a parlare di Gotti, Calori ha detto la sua anche su vari giocatori come gli argentini De Paul, Musso e Molina. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb.

Conferma di Gotti

''Ha portato i risultati, anche quest'anno è arrivata la salvezza anticipata. Poi a fine anno si fanno sempre le valutazioni, se far restare o no un tecnico. Le fa il club ma le fa pure l'allenatore. Gotti ha fatto un buon lavoro da quando è subentrato".

Contatti con Paolo Zanetti e Rolando Maran

"Non lo so, però quest'anno c'è stato più tempo per riflettere e allora si è portati a fare certe valutazioni. E' successo a tanti allenatori di restare in bilico".

L'Udinese del futuro

"De Paul è corteggiato, è pronto per fare il salto di qualità ma poi bisogna vedere cosa offre il mercato. Sono pronti per un salto anche giocatori come Molina e Musso. Lì a Udine c'è sempre stata una fucina di giocatori che poi sono stati valorizzati negli anni. Se poi arrivano offerte magari vengono ceduti e si riparte con altri calciatori".

Obiettivi per l'anno prossimo

"Molto dipenderà dal mercato. Magari vendi due giocatori e arrivano dei giovani. Credo che la falsariga possa essere quella della scorsa stagione, salvarsi e poi vedere dove si può arrivare".