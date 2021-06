Calciomercato Udinese – Confermato Gotti, pronto un biennale

L'Udinese ha deciso di continuare con Luca Gotti. Per il tecnico bianconero è pronto un contratto biennale: l'ufficialità nei prossimi giorni

Sarà un'estate molto delicata per la dirigenza friulana, visto che dovrà fare i conti con le probabili partenze di Rodrigo De Paul e Juan Musso. Il centrocampista piace a diversi top club europei, in particolare all'Atletico Madrid del Cholo Simeone, ma non è escluso che possa restare in Italia. Infatti, piace moltissimo a Maldini e Giuntoli e nei prossimi giorni potrebbero avanzare un'offerta ufficiale. Discorso diverso invece per il portiere classe '94. Fino a poco tempo fa aveva molte richieste, ma ad oggi sia la Roma (molto vicina a Rui Patricio del Wolverhampton) che l'Atalanta sembrano essersi allontanate. L'argentino piace molto anche a Marotta, ma difficilmente vestirà la maglia nerazzurra nella prossima stagione. Per quanto riguarda il mercato in entrata, occhi su un figlio d'arte.