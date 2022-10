News Udinese – Cambia tutto in attacco / Ecco il titolare contro il Torino

Quella tra i due protagonisti di questo articolo è un'alternanza senza fine. Da una parte abbiamo il classico bomber dell'area di rigore: Beto. Dall'altra una punta più moderna che lavora tantissimo per la squadra e spesso, però, è poco prolifico davanti al portiere: Isaac Success . Tutti e due restano indispensabili alla causa e soprattutto degli elementi fondamentali per il tecnico Andrea Sottil che non ha nessuna intenzione di privarsi di uno dei due. L'ultimo periodo è stato parecchio altalenante soprattutto per uno dei due centravanti e di conseguenza ci si prepara al prossimo incontro di campionato, ma soprattutto ad una possibile sorpresa lì davanti. Ecco chi partirà dall'inizio.

Salvo clamorosi imprevisti, il titolare contro il Torino sarà il nigeriano Isaac Success. Le sue ultime prestazioni sono state molto convincenti e di conseguenza Andrea Sottil vuole concedere una chance dal primo minuto. Questo potrebbe essere anche un vantaggio per l'altro bomber visto che quattro dei suoi cinque gol sono stati messi a segno quando è entrato dalla panchina. Le prossime ore saranno molto importanti per capire meglio se questa indiscrezione verrà confermata, ma tutti gli indizi portano alla scelta di Success. Ecco il secondo motivo per cui il nigeriano potrebbe partire dal primo minuto.

La Coppa Italia

Proprio contro il Monza c'è stata quella che risuona tanto come conferma. Intorno al sessantesimo minuto la squadra ha tolto Beto per mettere l'ex Watford (come di solito), anche se è proprio la titolarità del portoghese a sorprendere. Sappiamo tutti che quello di mercoledì sera era un incontro per le seconde linee. Di conseguenza, dopo la prestazione non convincente contro la società brianzola, l'ex Portimonense dovrebbe partire con la casacca sulle spalle. Entrerà sicuramente dalla panchina (come suo solito) e cercherà di fare la differenza proprio come nei precedenti incontri. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sulle condizioni di Rodrigo Becao: ci sarà o non ci sarà contro il Toro <<<