News Udinese – Cambia l’orario del match con il Como: ecco la data

La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic ed il Como di coach Cesc Fabregas si avvicina a grandi passi e sarà il match che riaprirà il campionato dopo la sosta utile a scoprire se l'Italia si sarà qualificata ai prossimi Mondiali. Complice l'uscita dell'Atalanta contro il Bayern Monaco, però, ci sono delle novità decisamente interessanti.