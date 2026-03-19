La sfida tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic ed il Como di coach Cesc Fabregas si avvicina a grandi passi e sarà il match che riaprirà il campionato dopo la sosta utile a scoprire se l'Italia si sarà qualificata ai prossimi Mondiali. Complice l'uscita dell'Atalanta contro il Bayern Monaco, però, ci sono delle novità decisamente interessanti.
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News Udinese – Cambia l’orario del match con il Como: ecco la data
L'Udinese cambia ufficialmente l'orario del suo prossimo incontro di campionato tra le mura amiche. Ecco tutti i dettagli in vista del Como
I bianconeri vedono spostarsi l'evento di qualche ora. Il fischio d'inizio non è più fissato per le 15, ma per le 12 e 30. In questo modo l'incontro dell'Atalanta è stato spostato di qualche giorno, più precisamente dal sabato al lunedì. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Zaniolo via? Parla l'ex dirigente bianconero <<<
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