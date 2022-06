Notizie Udinese – Cambia tutto: parte la rivoluzione totale

Il team bianconero continua il suo momento di crescita. Stiamo parlando di una squadra che ha fatto benissimo l'anno scorso, ma in questo istante iniziano i primi dubbi sulla prossima stagione. Sicuramente l'idea è quella di continuare a migliorarsi e togliersi più soddisfazioni possibili, ma al momento ci sono diversi problemi da risolvere. La situazione è molto più complessa del previsto e di conseguenza bisognerà attuare una strategia alternativa. Nelle ultime ore quasi tutti i componenti della rosa hanno preso una decisione drastica e il prospetto inizia a diventare quello di una rivoluzione a tutti gli effetti. Ecco quali componenti sono pronti per un addio definitivo.

Per il momento sono solo due le cessioni sicure del club e stiamo parlando di Nahuel Molina e Gerard Deulofeu . Soprattutto il secondo sembra essere vicinissimo al suo nuovo club e nulla lo potrebbe portare indietro. Va fatto il massimo per poter continuare a restare competitivi e fare la differenza, ma sicuramente la situazione è tutt'altro che piacevole. Il Napoli è vicinissimo all'acquisto della seconda punta spagnola e i 18 milioni più bonus dovrebbero essere la cifra finale di questo affare. Per quanto riguarda Molina , invece, per il momento mancano ancora delle offerte concrete ma ci sono solo degli interessamenti. Oltre a queste due cessioni sicure, anche altri giocatori fanno preoccupare.

Non solo due perdite di lusso, ma anche altri componenti sono pronti per provare una nuova avventura. I due nomi al centro di questo paragrafo sono Destiny Udogie e Rodrigo Becao, due giocatori che al fronte dell'offerta perfetta potrebbero partire. Inoltre vanno ricordati i mancati riscatti di Pablo Marì e Nehuen Perez due titolarissimi per la società che adesso non ci saranno più. Sicuramente bisognerà fare il possibile, ma la situazione sembra essere compromessa.