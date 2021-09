News Udinese – Lunedì si avvicina / Le sorprese non mancano

Il team bianconero si sta preparando ad un incontro d'alta classifica. Diverse le novità nell'undici titolare dell'Udinese

Redazione

Il team bianconero ha iniziato la stagione al meglio, nemmeno i tifosi più ottimisti si potevano aspettare un avvio del genere. Ora in programma il quarto impegno stagionale, che vedrà gli uomini di Luca Gotti affrontare i partenopei guidati da Luciano Spalletti. Sarà un vero e proprio match d'alta classifica, dato che sono solo due i punti (sebbene siamo solo all'inizio del campionato) che separano i bianconeri dalla vetta. Il clima partita inizia già a farsi sentire, con uno stadio che si prospetta tutto esaurito, salvo clamorosi colpi di scena. Ben 12mila i tifosi friulani pronti per supportare il club fino all'ultimo secondo. Oggi la squadra è scesa in campo, classico allenamento settimanale. Scopri assieme a noi come è andata.

La seduta

I giocatori si sono ritrovati assieme al mister sui campi del Bruseschi questa mattina. Il programma è più o meno sempre lo stesso, prima le varie fasi di riscaldamento o attivazione, che dir si voglia, poi si è continuato con una seduta incentrata principalmente sulla tattica. Come detto il tecnico bianconero non vuole lasciare nulla al caso ed è da Mercoledì che prepara intensamente l'incontro. Il prossimo allenamento è stato fissato per domani pomeriggio. Potrebbe non esserci qualche titolarissimo dei bianconeri. Ecco di chi stiamo parlando.

L'assente

L'allenamento di ieri ha sollevato diverse preoccupazioni, dato che l'esterno argentino Nahuel Molina ha eseguito del lavoro differenziato. L'Udinese difficilmente può fare a meno del giocatore più in forma in rosa e tra i più in forma di tutta la Serie A. In caso si sta scaldando Brandon Soppy. Il francese che è appena arrivato dal Rennes vuole già incidere nel massimo campionato italiano e questa potrebbe essere l'occasione giusta. Si attendono nuove notizie sulla situazione fascia, al momento diversi tifosi rimangono con il fiato sospeso. Anche la squadra campana non se la passa al meglio. Rischia di perdere ben tre titolari <<<