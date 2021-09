News Udinese – L’idea rivoluzionaria / Cambiamento epocale

L'Udinese dopo queste tre sconfitte inizia a pensare ad un cambiamento che ha dello straordinario. Si cambia rotta dopo tanti anni

L'ultima settimana è stata nerissima per la squadra guidata dal tecnico Luca Gotti. Urge cercare e trovare delle soluzioni per essere più prolifici in fase offensiva. Zero gol in tre partite hanno sollevato un campanello d'allarme da non trascurare, ora tocca alla società cambiare rotta e ritrovare con continuità la via del gol. Il mister sta sviluppando un idea a dir poco innovativa, si parlerebbe di un cambio di rotta dopo diverso tempo. Anche ai giocatori piacerebbe questa nuova idea di gioco. Stiamo parlando di una novità unica e un cambiamento epocale rispetto all'idea di gioco del tecnico. Novità in vista.