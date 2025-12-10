Udinese – Camolese: “La squadra può fare risultati con…” Le parole

A commentare il periodo della squadra di Runjaic è Giancarlo Camolese che ha rilasciato alcune dichiarazioni

Lorenzo Focolari Redattore 10 dicembre 2025 (modifica il 10 dicembre 2025 | 11:46)

Il vicepresidente dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC).Giancarlo Camolese , presente a Udine per la "Festa del mister", ha condiviso le sue opinioni riguardo alla stagione dell'Udinese: "In questo momento, la posizione della squadra nella classifica è confortante. Il campionato è molto difficile per tutti e ci vogliono pochi risultati negativi consecutivi per cambiare la situazione e portare confusione. Certamente, questo rischio è comune a tutte le squadre, non solo all’Udinese".

"Il calendario è impegnativo - continua l’ex allenatore del Torino - però sono convinto che questa squadra possa ottenere buoni risultati contro chiunque, incluso il Napoli di Conte. Certo, le partite si devono giocare e i risultati inaspettati finora lo dimostrano. Questo campionato è caratterizzato da un equilibrio e una imprevedibilità notevoli, e la situazione della Fiorentina ne è un chiaro esempio. È facile fare pronostici, ma la verità è che in campo ci sono molti elementi che influiscono, e la teoria perde valore. La regola fondamentale rimane la stessa: ottenere quanti più punti possibile quando se ne presenta l’opportunità, senza fare calcoli".

Nella gara contro il Genoa, le sostituzioni operate dal mister Kosta Runjaic non hanno convinto né i tifosi né gli esperti, come commenta Camolese: "Il vantaggio delle cinque sostituzioni è che può davvero cambiare il volto di una squadra e adattarla in base al punteggio e al momento della partita.È ovvio che sia necessaria una rosa competitiva per mantenere alto il livello anche con i subentranti. Non voglio entrare nei dettagli, ma posso dire che di cinque cambi, uno può essere pianificato in settimana. Soprattutto se ci sono giocatori che tornano da infortuni. Tuttavia, bisogna sempre considerare il campo, perché è la partita stessa a stabilire le strategie, e questo vale per tutti gli allenatori oggi supportati da staff numerosi che aiutano il tecnico a decidere chi sostituire. Comunque, ritengo che alla fine debba sempre essere l'allenatore a prendere l'ultima decisione".