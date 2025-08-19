La comunicazione ufficiale, diffusa dal Club bianconero, rivela che è stato esteso il termine per iscriversi alla campagna abbonamenti, con il termine ultimo che cadrà il 13 settembre prossimo.
udinese
Udinese News – La campagna abbonamenti si prolunga! La nota del club
Offerte immutate
Nel messaggio si informa che la campagna, intitolata ‘Tifiamola Forte’, continuerà con le stesse proposte e i medesimi vantaggi riservati agli abbonati e si terrà unicamente online – sia da casa che presso i punti vendita autorizzati. Non sarà possibile sottoscrivere abbonamenti il 24 e 25 agosto a causa della partita Udinese-Hellas Verona.
Come richiedere informazioni
I sostenitori dell’Udinese possono contattare l'infopoint situato in Curva Nord, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Sarà altresì possibile ricevere supporto anche a distanza, chiamando il numero 0432/544994 o inviando un'email a assistenza. tifosi@udinesespa. it. Le ultime di mercato: Pozzo ha scelto il nuovo 10! Roma protagonista<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA