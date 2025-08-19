mondoudinese udinese news udinese Udinese News – La campagna abbonamenti si prolunga! La nota del club

Udinese News – La campagna abbonamenti si prolunga! La nota del club

Il club bianconero ha annunciato ulteriori modifiche per quanto riguarda la campagna degli abbonamenti 2025/2026
Lorenzo Focolari Redattore 

La comunicazione ufficiale, diffusa dal Club bianconero, rivela che è stato esteso il termine per iscriversi alla campagna abbonamenti, con il termine ultimo che cadrà il 13 settembre prossimo.

Offerte immutate

Nel messaggio si informa che la campagna, intitolata ‘Tifiamola Forte’, continuerà con le stesse proposte e i medesimi vantaggi riservati agli abbonati e si terrà unicamente online – sia da casa che presso i punti vendita autorizzati. Non sarà possibile sottoscrivere abbonamenti il 24 e 25 agosto a causa della partita Udinese-Hellas Verona.

Come richiedere informazioni

I sostenitori dell’Udinese possono contattare l'infopoint situato in Curva Nord, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 e il sabato dalle 9:00 alle 13:00. Sarà altresì possibile ricevere supporto anche a distanza, chiamando il numero 0432/544994 o inviando un'email a assistenza. tifosi@udinesespa. it. Le ultime di mercato: Pozzo ha scelto il nuovo 10! Roma protagonista<<<

 

