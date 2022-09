News Udinese | Campoccia: “Abbiamo uno scouting di livello mondiale”

Nell’ambito del Social Football Summit, evento in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma dove hanno partecipato vari esponenti del mondo del calcio italiano. L’Udinese si è confermata un modello centrale sulla scena nostro campionato. Il vicepresidente dei bianconeri, Stefano Campoccia, infatti, ha rappresentato il club in un panel incentrato sul modello Udinese. Il dirigente dei bianconeri si è soffermato sulle peculiarità di una gestione sostenibile per garantire il mantenimento ai vertici per 28 anni consecutivi (unica squadra a riuscirci insieme alle due romane e alle due milanesi). Un sistema che pone le sue basi sullo stadio di proprietà, la Dacia Arena, e anche sullo scouting, autentico punto di forza dell’Udinese.