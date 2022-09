Notizie Udinese | Bijol titolare, solo panchina per Perez: il resoconto

Erano sei gli ultimi friulani rimasti a disputare le gare con la propria nazionale. Da domani Sottil avrà a disposizione tutto il gruppo

Redazione

La trasferta delicata del Bentegodi è sempre più vicina. Sebbene sulla carta potrebbe essere un match più abbordabile per gli uomini di Sottil rispetto a quelli avuti nelle ultime settimane, la gara con l'Hellas è un test importante per capire il grado di maturità raggiunto dai bianconeri. Il tecnico piemontese in questi giorni ha dovuto fare a meno di diverse pedine, impegnate con la propria nazionale. Oggi rientrava Udogie, mentre questo è il report sui giocatori scesi in campo ieri.

Partiamo da Enzo Ebosse che, come raccontato ieri, non è sceso in campo con il suo Camerun dopo aver giocato la prima amichevole contro l’Uzbekistan. Terza vittoria, invece, in altrettante partite e primo posto nel girone di qualificazione ed Euro under 19 per l’Irlanda capitanata dal bianconero James Abankwah, giocatore già in orbita prima squadra, ma ancora a secco di presenze in Serie A. Mercoledì amaro per l'altro giovane irlandese Festy Ebosele che ha dovuto assistere dalla panchina all’eliminazione della sua Irlanda under 21 nel playoff contro Israele che assegnava un posto all’Europeo 2023 di categoria. Dopo aver pareggiato 1-1 in casa all’andata, i giovani irlandesi sono stati sconfitti ai rigori per 3-1 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari

Vola la Slovenia di Lovric e Bijol

Ennesimo risultato utile per la Slovenia di Bijol e Lovric che in terra scandiva sono riusciti ad ottenere un pareggio contro la Svezia grazie al super gol in stile van Basten firmato da Benjamin Sesko (se non lo avete visto ne vale la pena). Il centrale dei bianconeri è partito ancora una volta titolare e ha svolto un' ottima gara, mentre Lovric è subentrato solamente al minuto '86. Titolare, invece, Lazar Samardzic con la Germania under 21 nell’amichevole contro l’Inghilterra vinta per 3-1 dai suoi. Infine, solo panchina per Perez nella vittoria per 3-0 dell'Albiceleste sulla Giamaica. Marino è già all'opera in vista della prossima sessione. Le ultime su Gerard Deulofeu <<<