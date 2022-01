Udinese-Atalanta / Campoccia: ”Grave non aver rinviata la gara. Sabato…”

Il vice presidente dell'Udinese Stefano Campoccia è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto della situazione. Le sue parole

Queste le parole del vicepresidente. ''E’ molto grave il provvedimento adottato, ovvero la mancata richiesta di rinvio. Forse non tutti lo sanno, ma è giusto sapere che il provvedimento del TAR è stato notificato il sabato pomeriggio, cioè la vigilia della gara con i giocatori che non hanno potuto avere la possibilità di allenarsi'' - prosegue Campoccia - ''Il provvedimento è inaudito, i connotati gravi e mai visti prima. Non è pensabile che l'organizzazione non tenga conto che il principio della competizione è che si debbano mettere in condizione gli atleti di allenarsi in maniera regolare. Cosa non accaduta nel percorso. L'ASL ci ha impedito di fare attività sportive di contatto e si è visto il risultato.Ogni giocatore è imprenditore di se stesso e ha dovuto giocare compromettendo in maniera consistente la propria stagione e quella dell'Udinese. È incomprensibile come l'organizzazione della competizione non abbia tenuto conto di questa cosa'' - ma non finisce qui - ''Abbiamo chiesto il rinvio di qualche ora, ma non siamo stati ascoltati. La scorsa stagione era stato posto un altro provvedimento che aveva elementi di ragionevolezza nel regolamento. Sono all'oscuro dei motivi per cui sia stato modificato il regolamento''.