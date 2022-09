Notizie Udinese – Campoccia: “Le medio-piccole stanno alzando l’asticella”

Il team bianconero non vede l'ora di scendere sul campo da gioco della Dacia Arena e giocarsi le sue carte. La squadra vuole fare la differenza ed è pronta per fare il possibile e mettersi a lavoro pur di portare a casa i tre punti. Dall'altra parte del campo ci sarà quella che fino a ieri era la capolista: la Roma di José Mourinho . Sotto tutti i punti di vista, sarà un incontro dai mille colpi di scena e che potrebbe essere anche pieno di sorprese. Nel frattempo a poche ore dalla partita ha detto la sua il vice presidente bianconero Campoccia . Ecco tutte le sue dichiarazioni.

L'intervista al vice presidente non è terminata, visto che ha fatto il punto anche su un centravanti (da tempo) al centro del mercato. Il suo pensiero sugli ultimi giorni di calciomercato.

Si conclude qua l'intervista di Campoccia. Non perdere anche le parole in conferenza stampa di mister Sottil. Ecco come è stata preparata la partita <<<