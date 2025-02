Udinese – Campoccia: “riposizionare la Serie A in alto è fondamentale..”

Il vice presidente dell'Udinese, Stefano Campoccia, è stato eletto lo scorso lunedì Consigliere Federale in quota Lega Serie A . Dopo aver ricevuto questa carica, ha subito rilasciato delle dichiarazioni in merito ai suoi futuri obiettivi da raggiungere.

" Dobbiamo cercare di ridare valore al nostro campionato. Le idee ci sono e mi ha fatto piacere avere l'appoggio di 14 club su 20. Sarà fondamentale riposizionare la Serie A più in alto, creando interesse in Italia e all'estero". Sul campionato a 18 squadre Campoccia si è espresso così : " Difenderemo il nostro format a 20. Ho usato non a caso il verbo difendere. Dobbiamo difendere 70 eventi che ci verrebbero sottratti nel caso di una riduzione di due squadre. Qui appena liberi uno slot qualcuno lo occupa, altro che tutela dei calciatori.

Infine asserisce: "Tra l'altro gli ultimi spazi liberi sono stati sfruttati dai "Feudatari" come la Fifa per esempio, che ha varato il nuovo Mondiale per club. Grazie all'Istituto di Intesa che ci permetterà di muoverci in modo più agile di concerto con la Figc, su temi che riguardano esclusivamente la massima serie, cercheremo di dare più forza alle nostre squadre e di varcare così i confini".