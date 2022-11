Notizie Udinese – Cannavaro su Kim: “Sono stato contattato dai bianconeri”

"Sono anni che vedo giocare Kim. Era in Cina. L’Udinese mi chiamò per chiedermi notizie e io dissi che se si toglieva delle amnesie diventava uno dei più forti al mondo". Affermazioni di grande livello nei confronti del centrale che sta guidando il Napoli ad un vero e proprio sogno. Sicuramente le amnesie di cui parlava Fabio Cannavaro sono state limate visto che nei primi tre mesi in Italia ha praticamente fermato tutti gli attaccanti trovati sul percorso. Le parole del tecnico, però, non sono finite qua. Visto che ci ha tenuto a fare un altro piccolo appunto proprio sul difensore e sui bianconeri.

Questione di amnesie

"Le amnesie di cui parlavo le ho riviste per qualche istante contro l’Udinese. Ecco: mi aspetto la sua consacrazione a Doha". Il mondiale del giocatore, di conseguenza, potrebbe essere una vera e propria rampa di lancio per il resto della sua carriera. Il girone della Corea non sarà dei più semplici, ma la squadra di Son vorrà sicuramente farsi notare da tutti. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sulla possibile ripresa. Sono diverse le date non ancora ufficiali, ma è già possibile provare a fare un punto. Ecco i giorni della ripresa <<<