News Udinese / Cannavaro torna in panchina, ma non è Fabio: le ultime

La famiglia Cannavaro è pronta per tornare a mettersi in mostra sulla panchina. In questo caso, però, stiamo parlando di Paolo e non Fabio

Lorenzo Focolari Redattore 29 giugno - 08:39

La famiglia Cannavaro torna subito a mettersi in mostra e firma per una panchina storica del nostro calcio. Proprio in questi istanti Paolo Cannavaro (il fratello minore di Fabio) ha iniziato la sua avventura alla guida della Pro Vercelli. Passato pochissimo tempo per l'ex assistente dell'Udinese prima di tornare a dire la sua sulla panchina.

L'ex difensore di Napoli e Sassuolo vuole iniziare una sua carriera e per farlo ha deciso di partire dalla Serie C. Un'avventura non semplice con una squadra che ha un peso storico importante e vuole tornare a lottare per palcoscenici più importanti dell'ultima serie professionistica.