Udinese – Caos nel finale a Firenze / Ecco cosa rischiano i bianconeri

Gli ultimi minuti del match tra la viola e l'Udinese sono stati davvero infuocati. Ecco la squalifica che rischiano i calciatori friulani

Redazione

L'Udinese è uscita sconfitta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze dopo una partita tutt'altro che positiva. Non solo la sconfitta nei novanta minuti, ma anche dopo il triplice fischio sul campo è arrivata un'altra batosta. Due calciatori sono stati espulsi per diversi battibecchi che si sono creati dopo la rete del doppio vantaggio della viola di Vincenzo Italiano. A farne le spese ci ha pensato prima lo stesso autore del gol Jack Bonaventura e subito dopo anche il difensore centrale brasiliano Rodrigo Becao. Adesso toccherà al giudice sportivo assegnare le dovute sanzioni, ma questa potrebbe essere la mazzata definitiva ad un finale di stagione davvero molto difficile per la squadra di mister Andrea Sottil.

Entrambi i giocatori sono stati messi fuori con un rosso diretto e di conseguenza potrebbe arrivare una doppia giornata di squalifica. Questo è senza ombra di dubbio un brutto colpo più per l'Udinese che per la Fiorentina. I bianconeri senza Becao hanno davvero molte difficoltà in difesa, mentre la viola ha una rosa attrezzata perfettamente e soprattutto molto lunga. Difficilmente si potrà trattare di una situazione risolvibile con una sola giornata di squalifica e di conseguenza andiamo a vedere come mister Sottil pensa di scendere in campo ed ovviare a questo problema.

L'unica soluzione possibile — Il calciatore che potrebbe scendere sul campo da gioco al posto di Rodrigo Becao è Adam Masina. Il marocchino sta ritornando in forma e vuole essere sempre più protagonista, soprattutto in questo finale di stagione. Se dovesse scendere in campo dal primo minuti ci sarebbe uno spostamento. Adam si andrebbe a posizionare sulla fascia sinistra e Perez verrebbe spostato a destra (posizione che preferisce).