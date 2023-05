Fiorentina-Udinese 2-0 / Il top e il flop: Ebosele crescita verticale

L'Udinese di Andrea Sottil esce sconfitto dall'Artemio Franchi di Firenze. Ecco il top e il flop di questa sfida con uno sguardo su Ebosele

Redazione

L'Udinese esce sconfitta dall'Artemio Franchi di Firenze. Oggi la Fiorentina è riuscita a sfruttare al meglio tutti gli errori dei singoli e portarsi in vantaggio con una rete di Castrovilli. Da quel momento in poi i viola non hanno fatto altro che amministrare il vantaggio e nel finale sono pure riusciti a chiuderla grazie ad una grande rete di Jack Bonaventura. I bianconeri adesso devono riorganizzare le idee e soprattuto sperare di recuperare qualcuno in questo finale di stagione. La squadra di Mister Andrea Sottil con queste prestazioni non potrà ambire a niente più che l'attuale posizione in classifica. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere il top ed il flop di questo match.

Il top di giornata è Festy Ebosele. Il calciatore ivoriano continua ad essere in continua crescita e gioca davvero in maniera fantastica. Quella di oggi è la sua migliore prestazione con il club bianconero, la sfortuna è che non è stata abbastanza per poter ambire ad un successo finale. Sicuramente, però continua a guadagnare posizioni anche in vista della prossima annata. Difficilmente mister Andrea Sottil potrà fare a meno di lui anche in vista dell'anno che verrà. Oggi si è guadagnato diverse ammonizioni avversarie e ben battagliato contro un avversario di esperienza come Cristiano Biraghi.

Il flop di giornata — Il giocatore che più di tutti ha deluso le aspettative è sicuramente Rodrigo Becao. Prima commette un errore davvero grossolano sul primo gol, visto che con un colpo di testa rimette in gioco una palla che sembrava oramai bianconera. Come se non bastasse, nel finale di gara si fa espellere per via della sua testa calda e per un battibecco con Giacomo Bonaventura. Davvero sotto le aspettative rispetto alle sue solite prestazioni.