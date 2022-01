Notizie Udinese – Caos Genoa / Cosa succede contro i friulani?

Sabato alle ore 15, l'Udinese volerà a Marassi per sfidare il Genoa. Il club rossoblù si trova ancora senza un alllenatore. Ecco le ultime

Redazione

Testa e cuore non bastano. L'Udinese gioca un'ottima partita, ma viene eliminata dalla Coppa Italia per via del gol di Ciro Immobile. L'attaccante ha superato Silvestri con un pallonetto al bacio. Il team friulano, adesso, deve concentrarsi esclusivamente sul campionato. Sabato pomeriggio, è in programma il delicato match contro il Genoa. Il club ligure sta vivendo un periodo complicato, forse il più difficile degli ultimi dieci, quindici anni. La nuova società non sta riuscendo a dare una svolta. Ad oggi, non si sa chi sarà l'allenatore per il match contro l'Udinese. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Labbadia

Facciamo un passo indietro. A metà novembre, la società rossoblù ha deciso di esonerare Davide Ballardini e nominare come nuovo allenatore Andriy Shevchenko. L'ucraino non è riuscito a far cambiare marcia alla squadra: sette sconfitte e tre pareggi in dieci partite. Prima della gara di lunedì scorso contro la Fiorentina, l'ex attaccante rossonero è stato esonerato. Spors ha immediatamente contattato Bruno Labbadia per offrirgli la panchina del Genoa. Il tecnico tedesco sembrava aver accettato, ma il poco tempo a disposizione gli ha impedito di andare in panchina al Franchi. Il classe '66 era pronto ad iniziare la sua avventura contro l'Udinese. Invece, è successo l'incredibile. All'ultimo momento, Labbadia si è tirato indietro. L' allenatore non se l'è sentita di buttarsi in un'avventura che secondo lui ha poche possibilità di riuscita. Cosa succede ora?

Nuovo allenatore

Tra oggi e domani, la società ligure dovrebbe prendere una decisione definitiva. In pole position sembra esserci Rolando Maran, ancora sotto contratto con il Grifone. Il piano B si chiama Davide Nicola. Nessun contatto, invece, per un ritorno di Ballardini. Situazione delicatissima. Tuttavia, l'Udinese deve far attenzione a non sottovalutare il match.