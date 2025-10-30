Notizie Udinese – L’altalena del caos pervade la squadra di Runjaic

Nel momento in cui sorge una sconfitta emergono le analisi più brutali su una squadra. In realtà se si osservano tutti gli ultimi risultati dell'Udinese ci si può accorgere di come la formazione di Runjaic sia in un periodo di caos. Sconfitta, pareggio o vittoria, i bianconeri fanno fatica a stare in campo per 90 minuti non solo dal punto di vista fisico (Davis e Ehizibue usciti ieri per infortunio) ma anche dal punto di vista mentale.

La confusione nasce proprio dall'aspetto psicologico. La squadra è in grado di toccare picchi di buon calcio e di saper fare goal a chiunque lasci un po' di terreno, ma nell'istante dopo è tutto da rifare. Le cosiddette "partite spezzate" sono già parecchie arrivati sa questo punto. Quella di ieri contro la Juventus ha visto l'Udinese emergere a piccoli tratti in alcune fasi della gara e Zaniolo è stato bravo e pronto a farsi sentire.