Udinese – Capienza stadi / Ecco l’annuncio di Speranza: ”Dal 1º marzo…”

Il ministro della Salute Roberto Speranza, attraverso uno nota ufficiale, ha annunciato una nuova contromisura per l'apertura degli stadi

Per quanto riguarda il ritorno al 100% bisognerà attendere un altro pò. Sulla questione, è intervenuto il virologo Fabrizio Pregliasco. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Punto Novo. ''Siamo in una situazione favorevole, ma ancora non troppo. Ci sono segnali positivi, di miglioramento epidemiologico ma siamo in una fase ancora di attenzione. L'approccio italiano, ma anche di tutta Europa, ha la finalità di limitare la diffusione, ridurre le possibilità di contatto. Il trend dei contagi è in discesa, tra vaccinazioni e misure di sicurezza. Spero che a marzo potremo arrivare al 100% di capienza negli stadi, si vede la luce. Il virus non andrà via, ma la dimensione numerica dei contagi diminuirà. La pandemia finirà quando non se ne parlerà più, quando tollereremo l'epidemia''.