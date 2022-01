Notizie Udinese – Gravina: ”Vogliamo fermare il campionato. Ecco quando”

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, è stato intervistato da Dribbling su Rai 2 per parlare della Nazionale. Ecco le sue dichiarazioni

Tra una settimana esatta, l'Udinese scenderà in campo per affrontare il Torino. In questi giorni, la Serie A si è fermata per far spazio allo stage organizzato dal ct Roberto Mancini in vista degli spareggi di marzo. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è stato intervistato da Dribbling su Rai 2 per parlare proprio della Nazionale. Ecco le sue parole.

Stop campionato

Il numero uno della Figc ha spiegato che sono al lavoro per interrompere il campionato poco prima del match contro la Macedonia. ''È una nostra esigenza, la mia risposta per lo stop del campionato è sì. Però dobbiamo guardare anche la realtà, consapevoli che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni. Vanno anche recuperate delle partite. Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere la nazionale nelle condizioni di poter testare la squadra per qualche giorno in più. Ormai la nostra Nazionale è nel cuore di tantissimi tifosi italiani, è seguitissima e infatti ringrazio chi comincia a sentire il team azzurro come parte della propria vita. Preoccupato? No, sono sereno come è sereno Roberto Mancini e tutto il nostro ambiente. Sappiamo che questo ci aiuta moltissimo e siamo coscienti delle difficoltà che dovremo affrontare. Dobbiamo superare l'amarezza dell'aver buttato via le due occasioni avute con la Svizzera''.

Balotelli

Gabriele Gravina ha poi detto la sua su Mario Balotelli. ''L'ho trovato molto bene. È sempre un ragazzo straordinario, lo concosco benissimo fin da quando giocava nell'Under 21. Io non giudico le decisioni tecniche, non spetta a me. Comunque ripongo grande fiducia in Mancini e so che che quando insiste con un'idea è perché è valida. Quella di Balotelli è stata una scelta convinta. Mario è in grande forma''.