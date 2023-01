News Udinese – Il capitano rincuora Gerard Deulofeu / Ecco il messaggio

L'Udinese dovrà fare a meno, fino alla fine della stagione, di Gerard Deulofeu. Ecco il messaggio inviato dal capitano Roberto Pereyra

Redazione

L'Udinese sa che dovrò fare a meno di Gerard Deulofeu per diverso tempo ed almeno fino alla fine di questa stagione. Questo è un vero e proprio colpo basso per gli uomini di Andrea Sottil che sognano tutt'ora un piazzamento nelle prime sette che vale una qualificazione alle prossime coppe europee. Al momento non si può fare altro che sperare in un recupero lampo, anche se con questi problemi è tutt'altro che consigliato accelerare i tempi. Nel frattempo ci ha pensato il capitano Roberto "El Tucu" Pereyra ha rincuorare il proprio numero dieci e darli la forza per affrontare al meglio l'intervento ed il percorso riabilitativo. Ecco il messaggio che ha inviato (via social) il 37 all'ex Everton.

"Forza e coraggio, ti aspettiamo". Sono poche parole, ma che prima di tutto stanno a significare grande senso di gruppo e di appartenenza, anche perché in privato immaginiamo che non siano mancati consigli ed anche messaggi che possano aiutare lo spagnolo. Questo segnale da parte del Tucu è l'ennesimo gesto di livello per un giocatore che non è ancora sicuro di dove giocherà la prossima stagione, ma comunque ha intenzione di portare a termine il suo incarico senza dare corda a tutte le voci che si alternano. Adesso andiamo a vedere le ultime in vista del prossimo incontro di campionato.

Senza i top contro il Verona — Come detto in precedenza è sicura l'assenza di Gerard Deulofeu, ma allo stesso tempo anche quella del capitano Pereyra (altro protagonista di questo articolo) è molto probabile. L'argentino non ha ancora smaltito il suo fastidio muscolare e di conseguenza potrebbe essere preservato per ancora 90' minuti prima di tornare contro il Torino tra una settimana. Cambiando rapidamente discorso, passiamo al calciomercato ed alle ultime trattative di questi giorni. Il direttore Pierpaolo Marino è pronto alla rivoluzione: cambiano le carte in tavola <<<