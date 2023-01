Mercato Udinese – L’infortunio di Deulo apre nuovi scenari: tutti i nomi

Nelle ultime ore è arrivata una brutta notizia per tutti i tifosi della squadra friulana. Adesso bisogna cercare un sostituto sul mercato

L'Udinese ha ricevuto una vera e propria mazzata nel corso di questa mattinata. Il giocatore che ha dovuto alzare bandiera bianca è stato Gerard Deulofeu. Dopo il rientro contro la Sampdoria non è uscito al meglio dal campo da gioco ed ha deciso di fare delle visite mediche specialistiche. Quest'ultime hanno evidenziato un problema abbastanza grave al ginocchio e la soluzione è proprio quella dell'operazione immediata. Questo è un colpo basso sia per il tecnico della squadra Andrea Sottil che per tutti i tifosi che continuano a sognare un piazzamento nelle migliori e di conseguenza un posto in Europa. Ora la squadra ha quattro giorni per mettersi sul mercato e cercare in tutti i modi un sostituto di ottimo livello.

Ad oggi non ci sono grandi nomi disponibili sul mercato e soprattutto la tardività della notizia non permette di inserirsi nella grande lotta a Brekalo. Il croato oramai è un promesso sposo della Fiorentina di Rocco Commisso. Proprio questa sera verrà completato il suo arrivo in città e di conseguenza la trattativa tra le due parti si potrà confermare anche in maniera ufficiale. A questo punto resta da trovare un abile attaccante o seconda punta che possa arrivare in bianconero nei prossimi giorni e soprattutto renda al massimo sin dai primi giorni con la maglia dell'Udinese. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere quali possano essere i giocatori messi sotto osservazione.

I nuovi nomi — Tra i tanti attaccanti osservati al primo posto c'è Maxim che arriva dalla Turchia. L'unico freso messo in queste ore è la sua età visto che l'attaccante ha già 32 anni e sicuramente sarebbe un acquisto che non verrebbe valorizzato in ottica futura. Altre idee potrebbero essere quelle a disposizione in casa con un Pereyra che torna ad agire dietro la punta come nelle prime partite in bianconero.