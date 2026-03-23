Udinese – Caressa: “Non è che la Juve voleva Davis ed ha preso David”

L'Udinese di mister Kosta Runjaic continua a sorprendere e dopo la vittoria contro il Genoa ha l'obiettivo di arrivare ai 50 punti finali in campionato. Allo stesso tempo c'è un calciatore che si sta mettendo in mostra a suon di reti e grandi prestazioni, stiamo parlando di Keinan Davis . Il calciatore inglese sta vivendo la sua migliore stagione dal punto di vista del rendimento.

A Sky Calcio Club è arrivata una battuta da parte di Fabio Caressa che ha parlato proprio del centravanti che sta mettendo in seria difficoltà tutte le avversarie: "Vojo fa na battuta... Ma non è che l'algoritmo dei dirigenti della Juve aveva consigliato Davis dell'Udinese e sono arrivati a David?". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Accordo Cairo-Pozzo? Un calciatore verso l'addio <<<