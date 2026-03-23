Nonostante una stagione che si appresta ad un rush finale di primissimo livello, continuano ad arrivare le novità sul mercato in entrata ed in uscita. L'Udinese vivrà due settimane serene grazie ad un'ottima vittoria contro il Genoa allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, ma allo stesso tempo deve dare un occhio a quelle che sono le sue trattative.
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Calciomercato Udinese – Accordo Cairo-Pozzo? Ecco la cessione definitiva
La trattativa sembrerebbe essere arrivata ad un punto di svolta e di conseguenza si potrebbe andare con un colpo di mercato di primo livello
Nelle ultime ore c'è un calciatore che sta prendendo quota e potrebbe salutare definitivamente il mondo bianconero. Un difensore centrale che da diverso tempo non rientra più nei piani della società, ma continua ad essere di proprietà del team allenato da mister Kosta Runjaic. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli su un possibile colpaccio. Il centrale pronto a salutare <<<
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