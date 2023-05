News Udinese – Carica Nestorovski: “Domenica a Firenze per vincere”

Ci si avvicina sempre di più al match di domenica pomeriggio e lo si sta facendo davvero a grande velocità. L'Udinese dopo aver agguantato l'ottava posizione con la vittoria ai danni della Sampdoria (che retrocederà nella seconda categoria del nostro calcio), è pronta per i prossimi match e fare di tutto per aggiudicarsi questa posizione che potrebbe voler dire Europa. A fare il punto prima della partita dell'Artemio Franchi ci ha pensato il bomber che si è preso l'attacco sulle spalle nel corso di queste ultime giornate. Stiamo parlando di Ilja Nestorovski . Il centravanti macedone ha detto la sua nel corso della cena con il Fan Club bianconero "Andrea Coda" di Fagagna.

L'Udinese si è presentata per i 45 anni di questo importante fan club. I giocatori presenti alla cena (oltre al direttore generale Franco Collavino) erano Ilja Nestorovski e Lazar Samardzic. Proprio il bomber citato in precedenza ha fatto un punto sul match di questa domenica. Secondo Ilja questa domenica si andrà all'Artemio Franchi per raggiungere un solo risultato finale: la vittoria. Non solo "la testa" della Fiorentina, ma anche un'altra squadra in particolare l'Udinese e i suoi fans vorrebbero sconfiggere a tutti i costi. Ecco di chi stiamo parlando.