News Udinese – Carnevale è convinto: “Beto assomiglia ad Osimhen”

Ieri sera alla trasmissione Udinese Tonight ha parlato il responsabile dell'area scouting Andrea Carnevale . Sono stati diversi i commenti di uno dei scopritori di talenti più importanti del nostro calcio. Non sono mancate le opinioni sia su Simone Pafundi che è entrato a tutti gli effetti nel giro della nazionale, ma anche su un calciatore importante come il centravanti portoghese Beto. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad analizzare le sue dichiarazioni .

Le prime domande, logicamente, sono arrivate sul talentino classe 2006 Simone Pafundi. Il centrocampista e fantasista italiano è diventato uno dei calciatori preferiti del commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini. Ecco il parere del responsabile dell'area scouting su questo calciatore che si prospetta essere il futuro del nostro calcio. "Sono felice innanzitutto per Simone, perché essere convocato in Nazionale a 17 anni appena compiuti non è cosa da tutti e deve ringraziare il ct Mancini". Parole sincere da parte di Carnevale che ha anche specificato che la sua prima apparizione in nazionale è arrivata solo a 29 anni, ben dopo i primi richiami per Pafundi. Allo stesso tempo ci ha tenuto a specificare che il calciatore deve ancora crescere, ma che sicuramente è sulla buona via. Non si è parlato solo di Pafundi, ma anche del bomber del momento. Ecco le parole spese sul portoghese Beto.