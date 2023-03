Udinese – Pafundi ha deciso / Sottil deve cambiare o rischia di perderlo

Il golden boy italiano Pafundi ha deciso parte del suo futuro. Ora tocca a Sottil cercare in tutti i modi di non perdere questo talento

Redazione

Simone Pafundi sta decidendo in queste ore il suo possibile futuro. Al momento il calciatore sta vivendo un vero e proprio paradosso. Si parla di un talento che è già nel giro della nazionale, ma quest'anno in Serie A ha giocato solo per dieci minuti complessivi. Sicuramente troppo poco per quello che a detta di tutti è il futuro del nostro calcio. Mancini in questi giorni ha confermato la fiducia nei suoi confronti ed addirittura lo ha caricato di altre responsabilità dicendo che il primo convocato della nostra nazionale sarà sempre lui. Allo stesso tempo Pafundi sembra poter prendere una decisione molto importante sul suo immediato futuro. Ecco di cosa stiamo parlando, l'Udinese non può permettere assolutamente questo.

Se nei prossimi mesi Simone Pafundi non dovesse trovare più spazio probabilmente potrebbe chiedere la cessione o addirittura (scenario peggiore) attendere la scadenza del contratto e liberarsi a costo zero. Una brutta botta per una società che fa sempre crescere i giovani e soprattutto ci frutta parecchi milioni sulle loro prestazioni. Ad oggi non è semplice prevedere il futuro, ma se con il passare del tempo Pafundi trovasse più spazio sul campo, il rinnovo diventerebbe un affare molto più semplice da concludere in brevi tempi.

Le società interessate — Sono infinite le squadre interessate alle prestazioni del classe 2006. Tra le tante va annotato soprattutto il Napoli. Il team di Aurelio De Laurentiis è più di un anno che prova ad assicurarsi le prestazioni di questo talento, ma al momento ogni tentativo è stato vano. Chissà che nei prossimi mesi non cambi qualcosa.