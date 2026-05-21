I bianconeri di mister Kosta Runjaic si preparano per l'ultimo incontro del loro campionato, una sfida decisamente interessante contro un top team della Serie A come il Napoli di Antonio Conte. Ultima partita proprio per il tecnico salentino con la squadra con cui si è laureato campione d'Italia meno di un anno fa. L'Udinese, nel frattempo ha iniziato a parlare anche di mercato e soprattutto di Arthur Atta, calciatore che piace e non poco in Serie A ma soprattutto piace al Napoli di Aurelio De Laurentiis. Non possiamo fare altro che passare alle dichiarazioni di Carnevale a CalcioNapoli24. Si è parlato proprio del futuro del talento francese.

Il futuro di Arthur Atta

Atta festeggia la rete con i biancocelesti

La valutazione del centrocampista si aggira attorno ai 40/45 milioni di euro, una cifra molto vicina a quella versata nel corso della passata stagione da parte dei partenopei per arrivare alle prestazioni di Lorenzo Lucca. Carnevale ha parlato della trattativa in questo modo: "Il legame tra le presidenze di Udinese e Napoli è storico: Pozzo e De Laurentiis hanno un ottimo rapporto personale e solo loro conoscono le reali intenzioni delle rispettive società. Io non posso esprimermi sui dettagli, ma posso confermare che i rapporti sono buoni e, se entrambe le parti saranno d’accordo, il trasferimento di Atta potrà concretizzarsi”.