Udinese | Carnevale: “Abbiamo rifiutato una grande somma per un big”

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Stiamo parlando di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza e soprattutto in questi ultimi match cercare quella continuità che è mancata da inizio anno e soprattutto nella seconda parte del torneo. Alla Dacia Arena arriva la Samp, squadra in netta difficoltà di classifica e di conti. Servirà comunque una prova di carattere perchè i liguri vorranno sicuramente chiudere la propria stagione in modo dignitoso, senza regalare nulla agli avversari. Nel frattempo Andrea Carnevale ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport.