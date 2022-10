Notizie Udinese | Carnevale: “Seguivo Kvara da quando aveva 15 anni”

Il capo dell'area scouting dei bianconeri ha raccontato al Messaggero Veneto un interessante retroscena sul talento georgiano

Quello che poteva essere. Il nome di Kvicha Kvaratskhelia ormai non fa più notizia. L'arrivo dell'esterno georgiano ha completamente stravolto le gerarchie del nostro campionato, guidando il Napoli a suon di gol e assist in testa alla classifica, sia di serie A che di Champions League. In pochi lo conoscevano e in pochi si aspettavano un impatto così devastante in questa nuova realtà.

Di lui ha parlato Andrea Carnevale, capo scout dell’Udinese, il quale ha raccontato ai microfoni de Il Messaggero della sfida tra giallorossi e Napoli, due delle squadre in cui aveva militato da calciatore: "Luciano l’ho avuto qui a Udine nel 2005, ci portò in Champions. Mi posso permettere di definirlo un ‘amabile testone" Carnevale ha parlato di lui come un esempio di professionalità, uno che arriva la mattina e va via la sera. Questa sua attitudine lo ha portato a valorizzare i suoi giocatori in maniera unica, soprattutto gli attaccanti. "Quest’anno può vincere". Questo l'augurio infine del dirigente bianconero.

Il retroscena su Kvara — Carnevale ha poi svelato un interessante retroscena su Kvara, spiegando come anche l'Udinese, sempre attenta sul fronte talenti, seguisse il calciatore georgiano da tempo: "A Giuntoli gli dico bravo perché lo ha preso. Lo seguivamo anche noi a 15 e 16 anni, lo abbiamo visto tante volte quando era ragazzino". Il problema per i bianconeri, come racconta il dirigente, è stato che per i parametri del club, Kvara ha iniziato a costare troppo. Proprio per questo motivo è stato più semplice per il Napoli prenderlo rispetto ai friulani. Infatti Carnevale ha voluto concludere la questione così: "A Udine, bisogna arrivare prima degli altri". Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita, passiamo all'Udinese. Anche Sottil è pronto a cambiare in attacco. Ecco il titolare contro il Torino <<<