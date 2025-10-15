Udinese – Carnevale: “Squadra forte, vi dico dove possiamo arrivare…”

L'Udinese lavora intensamente e si prepara al ritorno della massima serie del calcio italiano. La squadra non vede l'ora di dire la sua sul campo da gioco. Nel frattempo ci ha pensato ad Udinese Tonight a fare il punto il capo scout dei bianconeri, stiamo parlando di Andrea Carnevale . Tutti i dettagli sul futuro della squadra e il pensiero sulla stagione che sarà.

"L'Udinese mi ha sinceramente stupito nelle sfide di Milano e Pisa perché ha dato dimostrazione di essere squadra. Onestamente è stata allestita una rosa di primo livello con giocatori dalle grandi qualità, mi aspetto un team che possa lottare ben oltre la salvezza". Cambiando rapidamente discorso, passiamo al mercato ed alle ultime sulle entrate e sulle uscite. Arriva il "nuovo" portiere <<<