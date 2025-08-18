Ci si aspetta tanto dall'estremo difensore che dovrà sostituire il titolare Maduka Okoye nel corso dei primissimi mesi di questa stagione.
Udinese 2-0 Carrarese | Atta e Bravo sono quanto basta: le pagelle
L'Udinese e la Carrarese si sono date battaglia nel corso del primo match stagionale ufficiale per entrambe le squadre. Ecco le pagelle
La prestazione è di quelle che non ruba l'occhio, visto che non viene praticamente mai chiamato in causa. Senza infamia e senza lode, si prende il suo sei in pagella.
Voto: 6
