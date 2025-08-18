Udinese 2-0 Carrarese | La conferenza stampa di Runjaic

"Faccio, prima di tutto, i complimenti alla squadra , una gara importante, davanti ai nostri tifosi e contro un avversario dallo stile di gioco interessante. Quando hanno avuto la possibilità hanno fatto girare bene palla muovendosi molto e cercando di crearci grattacapi. Ho apprezzato questo stile di gioco, ci ha dato molto da fare la Carrarese e la gara è stata interessante. Poi bisogna dire che è stato bello su questo nuovo prato, penso valga anche agli avversari.

Abbiamo concesso solo a fine partita, commettendo un paio di errorini. Era chiaro fin da inizio gara che avremmo avuto più possesso palla, contro una squadra che avrebbe tenuto la linea difensiva bassa. Siamo riusciti ad aprire la difesa avversaria con la giocata di Atta, poi nella ripresa non siamo stati sempre pericolosi come avremmo potuto, è stato un test importante, poi domani e nei prossimi giorni analizzeremo la gara nei dettagli. Abbiamo vinto 2-0 con i gol di Atta e Iker Bravo, sta migliorando, in preparazione ha già segnato e Iker sta facendo bene anche in allenamento, sta confermando i suoi progressi. Ora abbiamo qualche giorno per preparaci alla gara contro l'Hellas Verona. Dobbiamo continuare a lavorare su alcune cose, ma è stato bello vincere, domani avremo una mini partitella per far giocare chi oggi non è sceso in campo, poi penseremo al Verona". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Il punto sul nuovo 10 <<<