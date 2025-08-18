Udinese-Carrarese | Le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Kosta Runjaic

L’annata 2025/26 per l’Udinese inizia in questa calda serata di Agosto in quel di Udine. La squadra di Kosta Runjaic non vede l’ora di fare la differenza ed andare avanti anche in Coppa Italia, un obiettivo troppo spesso trascurato. Non perdiamo neanche un secondo ed ecco le scelte dei due tecnici.
Udinese (3-5-2): Sava; Palma, Kristensen, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom (cap.), Atta, Zemura; Bravo, Davis.
A disposizione: Nunziante, Padelli, Goglichidze, Zarraga, Kamara, Bertola, Bayo, Pafundi, Brenner, Piotrowski, Kabasele, Camara, Modesto, Pizarro. All. Runjaic.
Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Calabrese, Imperiale (cap.); Zanon, Zuelli, Schiavi, Belloni; Accornero, Bozhanaj; Abiuso.
A disposizione: Garofani, Fiorillo, Oliana, Melegoni, Bouah, Cham, Rubino, Scheffer, Ruggeri, Distefano, Parlanti, Capezzi. All. Calabro.
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Pozzo a caccia del 10 <<<
