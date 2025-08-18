Udinese 2-0 Carrarese | Il top ed il flop: c’è solo una grande delusione

Terminata da qualche istante la sfida di Coppa Italia tra l'Udinese di Kosta Runjaic e la Carrarese. Ecco tutti i dettagli e il top e flop

Lorenzo Focolari Redattore 18 agosto - 22:34

L'Udinese esce vittorioso dal primo turno della sua Coppa Italia nonché dalla prima sfida fondamentale di questa stagione 25/26. Logicamente non possiamo fare altro che andare a vedere chi sale e chi scende dopo una sfida di questo livello. Passiamo al top ed il flop di giornata.

IL TOP — C'è una coppia di calciatori che nel corso di questa serata calda in quel di Udine è stato praticamente perfetto, stiamo parlando di un grande centrocampista come Arthur Atta e dell'autore del 2-0, Iker Bravo. Una coppia praticamente perfetta che non ha sbagliato nulla dal primo all'ultimo minuto sul campo da gioco. Il francese con i suoi strappi può diventare in pochissimo tempo un vero e proprio top player, lo spagnolo è pronto per far divertire la Serie A.

IL FLOP — Fascia "virtuale" da vice capitano e aumento delle responsabilità, proprio per questo motivo ci si aspettava tantissimo ma la prova di Sandi Lovric è al di sotto delle aspettative. O meglio è il classico sei, ma da parte di un calciatore che da due anni raramente offre qualcosa di più di questo. Si spera in una rivincita con l'inizio del campionato.