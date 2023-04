Notizie Udinese – Le carte Mandragora sono arrivate ad Udine / Il punto

Nel corso di questo pomeriggio sono arrivate in quel di Udine le carte dell'affare Mandragora. Il punto della situazione per le bianconere

Il centrocampista della Fiorentina Rolando Mandragora è al centro dell'attenzione in quel di Udine. Il tutto non è nato, però, dalle sue prestazioni sul campo ma da dei motivi completamente differenti. Ad oggi è stato messo sotto osservazione l'affare che ha portato il calciatore di origini campane dalla Vecchia Signora di Max Allegri fino ai bianconeri gestiti dalla famiglia Pozzo. Nell'inchiesta che sta stravolgendo il mondo del calcio in queste ultime settimane rientra, di conseguenza anche l'affare completato nell'estate del 2019. Ricordiamo a tutti che l'ex Torino è passato in Friuli per una cifra superiore ai venti milioni di euro, sicuramente eccessivi per le casse bianconere dell'epoca.