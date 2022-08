Udinese – Board Watford su Kamara: “Operazione per proteggere il club”

Il team del Friuli Venezia Giulia vuole costruire una squadra che sia in grado di fare la differenza . Proprio nelle ultime ore, la società si è tutelata acquistando per diciannove milioni di euro Kamara che arriverà dal Watford. Stiamo parlando di un talento molto interessante e nel pieno della sua carriera. Subito dopo aver completato l'affare, il nuovo bianconero è stato girato in prestito al club di Londra. L'operazione ha fatto storcere il naso a parecchi tifosi, soprattutto sui social. Proprio in questi istanti ha preso parola il Board della società che milita nella seconda lega inglese. Ecco le parole di Duxbury sull'affare che ha portata Kamara a vestire la maglia dell'Udinese.

Si conclude qua l'intervista del Board dei gialloneri. Adesso la seconda squadra dei Pozzo dovrà iniziare a muoversi per trovare un sostituto che riesce a sorprendere proprio come fatto da Kamara. Ecco chi è il neo acquisto bianconero.

L'ultimo acquisto dell'Udinese arriva dall'Inghilterra. Nel corso delle ultime stagioni è stata una pedina importante sia in Championship che in Premier League. Quest'anno la sua stagione non è partita nel migliore dei modi, visto che in quattro presenze è riuscito a collezionare anche un cartellino rosso. La scorsa stagione, contro i migliori club del mondo ed all'interno del campionato più importante d'Europa ha messo a segno un gol e diciannove presenza da Gennaio fino alla fine del torneo. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sull'affare Kingsley Ehizibue. Si avvicina la decisione finale <<<