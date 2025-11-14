mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Compleanno in casa bianconera! Gli auguri del club

Oggi è giorno di festa in casa bianconera: Jordan Zemura compie 26 anni proprio oggi in data 14 Novembre: gli auguri del club
Questa pausa nazionali è nel suo pieno sviluppo. Tanti giocatori bianconeri sono alle prese con “l’impegnò patriottico”. Ciò nonostante non può mancare il tempo per le belle notizie all’interno dell’Udinese.

Oggi, 14 Novembre, Jordan Zemura compie 26 anni. L’esterno dello Zimbabwe è attualmente impegnato a ritrovare la sua titolarità all’interno delle gerarchie di Runjaic.

Oggi è la sua festa e anche il club stesso gli ha augurato i più sentiti auguri di compleanno. Zemura vuole tornare a brillare per l’Udinese e la squadra sa che può contare su di lui. Le ultime di mercato: Inler parla chiaro: “Il nostro obiettivo? Ve lo dico…”

