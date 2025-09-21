Notizie Udinese – I casi al limite del match: l’analisi

Nonostante la sconfitta pesante per 0 a 3, ci sono degli episodi che forse avrebbero potuto cambiare le sorti dell’Udinese

Questi sono gli episodi controversi della partita. Al decimo minuto ci sono stati due interventi violenti su Pulisic, uno di Kristensen e l'altro di Zarraga: Doveri opta per non estrarre il cartellino giallo per i due giocatori dell’Udinese. Al diciassettesimo anche Rabiot è stato risparmiato, dopo aver commesso due falli consecutivi. Alla mezz'ora arriva il primo ammonito: Atta, che atterra Rabiot. Al quarantaquattresimo minuto Davis viene a contatto con Pavlovic e cade in area, ma l'azione è giudicata regolare.