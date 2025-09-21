Questi sono gli episodi controversi della partita. Al decimo minuto ci sono stati due interventi violenti su Pulisic, uno di Kristensen e l'altro di Zarraga: Doveri opta per non estrarre il cartellino giallo per i due giocatori dell’Udinese. Al diciassettesimo anche Rabiot è stato risparmiato, dopo aver commesso due falli consecutivi. Alla mezz'ora arriva il primo ammonito: Atta, che atterra Rabiot. Al quarantaquattresimo minuto Davis viene a contatto con Pavlovic e cade in area, ma l'azione è giudicata regolare.
Notizie Udinese – I casi al limite del match: l'analisi
Nonostante la sconfitta pesante per 0 a 3, ci sono degli episodi che forse avrebbero potuto cambiare le sorti dell’Udinese
Con l'inizio del secondo tempo, il Milan segna subito il secondo gol con una rete di Fofana che supera Sava. Viene effettuato un controllo VAR, ma tutto è in regola. Pulisic aveva appena rubato palla in area a Karlstrom senza commettere fallo. In effetti, se Fofana non avesse segnato, sarebbe stato calcio di rigore per il Milan, poiché il centrocampista dell’Udinese era in ritardo su Pulisic.
Al cinquantesimo, anche Zemura riceve un'ammonizione per un fallo su Saelemaekers. Dopo tre minuti di recupero.
