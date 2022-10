News Udinese | Il caso: Beto segna, ma solo entrando dalla panchina

L'attaccante portoghese aveva segnato prima da titolare contro Monza e Fiorentina, ma dopo la notte del Bentegodi, quando Sottil l’ha rimesso dal primo minuto, non è più stato ripagato. Insomma, in questo momento piace di più con il part time. Le difese ormai lo conoscono, riuscendo a neutralizzare bene i suoi tagli in profondità, tanto che, vedendolo in quella veste, molti avrebbero preferito Success. Anche se lo score del numero 9 pende ancora totalmente a suo favore. Un' arma spacca partite, così lo ha di fatto ribattezzato Sottil.

Stessa sorte tocca a Samardzic. Il fantasista tedesco viene considerato un talismano dal proprio allenatore: ha giocato soltanto il 20% dei minuti da titolare, ma ha fatto due gol e smazzato un assist da subentrato. Molti lo vedrebbero bene da titolare, come è stato all'Olimpico, quando ha rimpiazzato di fatto Lovric, ma gran parte delle sue "entrate" in corsa sono state letali per le difese avversarie: come a Sassuolo con il gol del 2-1 o a Verona quando ha dato il via all'azione del gol del pareggio. Ora il dubbio per Sottil. Schierarli dal1' o a gara in corso? Vedremo nelle prossime puntate.