Notizie Udinese – Caso Mandragora: la decisione del Tribunale Federale

Dopo diverse stagioni in cui il caso è stato protagonista negli uffici è arrivato il momento di fare il punto definitivo su questa questione

Lorenzo Focolari Redattore 20 dicembre - 09:14

Non sDopo quattro stagioni dall'inizio del caso Plusvalenze sembra essere arrivata una decisione importante e definitiva da parte della FIGC e del Tribunale Federale Nazionale. Ecco il comunicato ufficiale emanato nel corso delle ultime ore riguardante il processo sulla plusvalenza fittizia di Rolando Mandragora e il suo passaggio dalla bianconeri di Torino all'Udinese.

"Il Procuratore Federale. In relazione all’indagine risalente al 2022 a carico della Juventus e dei suoi tesserati. A seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine degli atti relativi all’indagine penale svolta e della riapertura del procedimento avente a oggetto tra gli altri i rapporti di partnership tra la Juventus e altre società per il quale era stato disposto intendimento di archiviazione parziale, ha deferito l’Udinese, oltre a Stefano Campoccia e Franco Collavino (all’epoca dei fatti rispettivamente vice presidente e consigliere del club friulano) innanzi al Tribunale Federale Nazionale.

Campoccia e Collavino, in particolare, sono stati deferiti perché nel luglio del 2018. Contestualmente alla cessione a titolo definitivo di Rolando Mandragora dalla Juventus all’Udinese avevano concordato una pattuizione diversa rispetto a quella risultante dai documenti depositati (da un’opzione al riacquisto fissata a 26 milioni di Euro, all’obbligo di riscatto poi effettivamente avvenuto nell’ottobre del 2020 a 10 milioni e 700 mila Euro). Eludendo così la normativa federale. Il tutto al fine di far ottenere all’Udinese benefici contabili e fiscali con riferimento ai bilanci di esercizio chiusi al 30 giugno del 2019, 2020 e 2021. L’Udinese è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai dirigenti tesserati dotati di poteri di rappresentanza".

C'è da capire cosa rischia l'Udinese in questa situazione. La situazione non sembra essere gravosa come quella che ha colpito i bianconeri di Torino. Tutto si potrebbe chiudere con un'ammenda e la squalifica per i dirigenti coinvolti. Non si può fare altro che attendere delle altre novità. Senza dimenticare un possibile patteggiamento.