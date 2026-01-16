mondoudinese udinese news udinese Udinese – Caso Mandragora chiuso: ecco la decisione della società

Udinese – Caso Mandragora chiuso: ecco la decisione della società

Il caso che riguarda Rolando Mandragore è definitivamente chiuso, ecco tutti i dettagli e la decisione presa dalla società bianconera
Rolando Mandragora è tutt'ora l'acquisto più oneroso nella storia della squadra bianconera e dopo la chiusura dell'affare si è aperto un filone di indagini riguardo una delle plusvalenze fittizie messe a referto nel corso delle ultime stagioni dagli altri bianconeri, quelli di Torino. La faccenda, però, sembra essere arrivata alla parola fine. Ecco la decisione del club e dei giudici.

L'Udinese pagherà una multa (patteggiando) e di conseguenza si chiuderà il tutto. Il Tribunale Federale Nazionale ha deciso che la società dovrà versare un'ammenda di circa 10 700 euro stessa cifra per i coinvolti Campoccia e Collavino. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato dell'Udinese. Davis verso la Turchia? Macchè, ecco la decisione dei Pozzo <<<

