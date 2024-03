Udinese – C’è un caso Samardzic? Ecco il punto della situazione

Ennesima sfida di campionato, tantissima confusione e soprattutto il miglior giocatore dell'Udinese che anche questa volta si accomoda semplicemente in panchina. Lazar Samardzic non è più un perno centrale di questa squadra e di conseguenza non si può fare altro che iniziare a parlare di un vero e proprio caso per il calciatore serbo.

Vedremo se l'ennesima prova incolore di tutto il reparto potrebbe permettere al ragazzo nato in quel di Berlino di avere più spazio. A monte, però, resta un rapporto tutt'altro che idilliaco con un tecnico che non ha mai apprezzato le sue qualità come Gabriele Cioffi. Inutile il lavoro difensivo fatto in questi mesi. Alla fine anche se è il calciatore che più si sacrifica nel campo, non viene mai ripagato con una maglia da titolare.