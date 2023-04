Udinese – Cassano senza veli: “I bianconeri hanno disonorato il calcio”

Il fantasista di Bari Vecchia ha detto la sua su questo ultimo incontro di campionato. Non perdere le parole di Antonio Cassano sul match

L'ex fantasista nonché numero dieci della nazionale di calcio italiana Antonio Cassano ha detto la sua (come di consueto) al termine della giornata di campionato. Sappiamo benissimo che il nativo di Bari Vecchia non usa mai parole dolci quando si parla del torneo italiano ed anzi tende sempre a dire le cose come stanno, andandoci a volte anche un po' pesante. In questo caso al centro del ciclone c'è proprio l'Udinese che non ha giocato una grande partita allo stadio Olimpico. Non perdiamo altro tempo ed andiamo subito ad ascoltare le dichiarazioni del fenomeno che ha vissuto per gran parte della sua carriera la numero 99.

"Alla Roma non piace aver la palla, ma l’Udinese si schifava di averla, ha disonorato il calcio". Delle parole davvero molto dure quelle dette dalla seconda punta che ha fatto le fortune del Parma e della Sampdoria. In questo caso il commento è stato affiancato da una spiegazione: "Oggi la Roma ha vinto meritatamente, quando tu recepisci che una squadra non vuol giocare allora sali". Senza mezzi termini il pensiero di Antonio Cassano che in tutti i modi ha cercato di far capire la pochezza della prestazione dei bianconeri nel corso del match di ieri sera. Il commento tecnico, però, non è ancora terminato.

Cassano non si placa — "L’Udinese è stata vergognosa e ha disonorato il calcio". Questo è l'ultimo commento sul match odierno. Sicuramente non sono stati utilizzati dei giri di parole da parte del trequartista italiano, ma allo stesso tempo le sue critiche risultano come sempre abbastanza esagerate. Quella di ieri è stata una prestazione pessima per il team di Andrea Sottil che comunque deve tirarsi su le maniche e tornare a giocare al massimo delle sue forze. Cambiando rapidamente discorso, ma restando collegati al match di ieri sera. Non perdere tutti i voti assegnati. Le pagelle di Roma-Udinese <<<