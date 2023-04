Notizie Udinese – Ritiro in arrivo? / Il presidente Pozzo adesso è al bivio

Il presidente bianconero è una furia. Il ritiro annullato direttamente dal gruppo che non serve a nulla, visto che è arrivata una sconfitta

Il patron del team bianconero è una vera e propria furia. La sconfitta contro la Roma e soprattutto il modo in cui è arrivata dopo una settimana difficile e con molti ripensamenti non può fare altro che dispiacere al presidente Giampaolo Pozzo. Ricordiamo a tutti che proprio nell'inizio della passata settimana era stato annunciato un ritiro per poter ritrovare il gruppo in vista della difficile trasferta dello stadio Olimpico. Con il passare dei giorni, però, c'è stato un ripensamento e il tutto è stato rinviato di qualche giorno con prova del nove fissata proprio per il match di ieri sera. Inutile dire che meno di 24h fa è arrivata una prestazione tutt'altro che soddisfacente contro una Roma che sta lottando per la Champions, ma che ieri sera era decisamente rimaneggiata. Ora Pozzo potrebbe prendere anche delle decisioni drastiche.

Le prossime ore saranno decisive per capire come andrà questa settimana per l'Udinese. L'ipotesi del ritiro è molto concreta ed effettivamente alla squadra serve trovare solidità ed anche una quadra dopo le ultime tre sciagurate partite. Prima della pausa nazionali il club bianconero era nella top 7 come migliori difese del nostro campionato, ma nelle ultime tre partite ha preso la bellezza di otto reti in soli tre incontri. Una situazione non semplice e che bisogna affrontare immediatamente.

Cremonese decisiva — La sfida in programma contro la Cremonese questo fine settimana sarà assolutamente decisiva sotto tutti i punti di vista. Un team che non ha più alcun margine di errore e di conseguenza ha solo un risultato conseguibile: la vittoria. Pozzo nel frattempo deciderà come far arrivare la squadra al prossimo incontro. Nelle prossime ore scopriremo se il ritiro verrà ufficializzato o meno.