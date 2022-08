Notizie Udinese | Casting per la fascia destra: in lizza rimangono tre nomi

I friulani sono alla ricerca del sostituto di Brandon Soppy sulla fascia destra. Al momento il favorito rimane Ehizibue

L'edizione odierna del Messaggero Veneto ha fatto il punto riguardo la situazione legata al nuovo esterno dell'Udinese. Scanso clamorose sorprese, la lista dei papabili sostituti di Brandon Soppy è ristretta a tre nomi: Kingsley Ehizibue, Hector Bellerin e Sacha Boey. Andrea Sottil spera di avere il nuovo acquisto in tempi brevi per inserirlo già nei meccanismi di squadra in ottica Fiorentina. Il tecnico ha richiesto a gran voce un giocatore che gli dia maggiori garanzie del giovane Ebosele, lasciato in panchina con Salernitana e Monza dopo la comparsa nei minuti finali contro i rossoneri.

Secondo quanto filtra dall'ambiente friulano, oggi sarà presa una decisione definitiva sull'affare Ehizibue. Il 27enne nigeriano lunedì scorso ha visitato la sede e le strutture bianconere. Poi l'incredibile dietrofront, con il giocatore rientrato in Germania, pronto a rivestire la maglia del Colonia con cui ha giocato giovedì in Conference League, partendo dalla panchina. Se l'affare andrà in porto nella giornata di oggi, domani ci saranno le visite mediche. Nel caso contrario, Marino ha altre due carte da giocare.

Le alternative

La prima, la più suggestiva porta a Hector Bellerin. Il suo procuratore, Alberto Botines, come raccontato oggi, ha confermato che sono ripresi i contatti tra l'Udinese e il suo assistito: "Ne stiamo parlando", ha dichiarato al noto quotidiano. Il 27enne spagnolo ha ancora un anno di contratto con l'Arsenal, ma l'ostacolo rimane l'ingaggio, proibitivo per le casse dei friulani: Bellerin guadagna quasi 6 milioni di euro. L'operazione infatti è stata imbastita sulla base di un prestito secco, ricalcando l'operazione fatta a gennaio con Pablo Marì. La seconda opzione porta invece a Sacha Boey, esterno classe '00 del Galatasaray a cui, nei giorni scorsi, l'Udinese avrebbe presentato un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro. Quest'opportunità intriga e non poco la dirigenza friulana anche se al momento questa trattativa rimane sullo sfondo. Vedremo quindi che esterno Marino regalerà al suo allenatore. Il casting è aperto.